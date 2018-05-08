В Одессе директора "Виктории" подозревают в заработках на "мертвых душах"

Вчера, 16:37

Директора и его заместителя подозревают в трудоустройстве шести человек и получении их зарплаты

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

Одесская прокуратура сообщила о подозрении директору лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну и его заместителю в незаконном завладении 120 тысячами гривен бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Во время следствия установлено, что двое чиновников внешкольного детского учреждения с января по август 2017 года путем внесения недостоверных сведений в табели учета рабочего времени и отработанных часов шестью сотрудниками завладели средствами из местного бюджета", – отметили в прокуратуре.

Указанные сотрудники к исполнению обязанностей не приступали, а лишь "числились на бумаге", а средства, начисленные им в виде зарплаты, снимались с банкомата в Киевском районе города.

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"По заключению экономической экспертизы, размер ущерба, нанесенного незаконными действиями должностных лиц коммунального предприятия, составляет более 120 тыс. грн", – уточнили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Его осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса "Виктория" в Одессе произошел пожар, во время которого погибли трое детей. Были открыты уголовные производства по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".
лагерь, Виктория, мертвые души, Саркисян, подозрение

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Источник:

"Сегодня"

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