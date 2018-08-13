В Одессе диверсанту вынесли приговор за подготовку теракта

Осужденный состоял в сепаратистской группировке и действовал по указке спецслужб РФ

В Одессе вынесли приговор мужчине, который готовил покушение на известного в городе общественного активиста, действуя по распоряжению российских спецслужб – злоумышленник получил четыре года и восемь месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Соответствующее решение по диверсанту, задержанному еще в сентябре 2015 года, вынес Приморский районный суд Одессы.

"Оперативники СБУ установили, что по указанию российских кураторов в течение августа-сентября 2015 злоумышленник, находясь в составе одной из сепаратистских организаций Одессы, разрабатывал и отрабатывал план убийства известного в городе общественного активиста путем совершения теракта", – говорится в сообщении.

Мужчина был признан виновным по статьям "подготовка преступления"), "умышленное убийство" и "террористический акт".

Напомним, ранее СБУ обнаружила под Киевом крупный тайник с оружием и боеприпасами, расположенный в лесопосадке недалеко от Борисполя.

Также мы писали о том, как СБУ разоблачила шпионскую сеть, созданную Генштабом ВС России в Николаеве. Как оказалось, по заданию российской военной разведки были завербованы местные жители, которые вели сбор разведданных об обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений ВСУ и военной техники, а также их привлечение к операции Объединенных сил на Донбассе.

Стоит напомнить и о том, как под Марьинкой украинская контрразведка задержала шпиона "МГБ ДНР", который передавал кураторам информацио о передвижении ВСУ.