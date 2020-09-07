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В Одессе для спасения больных COVID-19 открывают еще две больницы

7 сентября, 16:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Количество зараженных в области достигло 3624

В Одессе еще две больницы начнут принимать людей с подозрением на COVID-19. Это связано с ростом количества пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

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Об этом сообщила директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко во время заседания городского штаба по противодействию коронавирусу, пишет "Думская".

"В городской клинической больнице №5 мы разворачиваем дополнительно тридцать коек, потому что за прошлую неделю все имевшиеся были заполнены. Кроме того, мы включили в список больниц по борьбе с COVID-19 ГКБ №1 и №10, а ГКБ №11 получила статус резервной", — отметила Елена Якименко.

По состоянию на 7 сентября в Одессе зафиксировано 3624 случая заражения. 260 человек проходят лечение в инфекционной больнице, 49 их них находятся в тяжелом состоянии. При этом в различных медучреждениях города лежат еще 564 человека с подозрением на COVID-19.

Кроме того, Якименко рассказала, что четыре мобильные бригады по забору тестов не успевают приезжать на все вызовы, поэтому в городе формируют пятую бригаду.

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"По протоколу одна бригада должна в месяц делать 150 тестов, а у нас они делают полторы тысячи, работая с колоссальным перегрузом", — отметила Елена Якименко.

Напомним, Одесская область является одной из регионов-лидеров по заполненности больниц пациентами с COVID-19.

Также мы сообщали, что в Одесской области из-за вспышки коронавируса закрыли детсад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса больницы коронавирус
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