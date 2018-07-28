В Одессе два десятка неизвестных в камуфляже пытались захватить предприятие

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе 21 человека в камуфляжной форме, которые пытались захватили частное предприятие "Бетон-Одесса". Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в соцсети Facebook.

"В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 около 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами похожим на оружие захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого отдела полиции", – написал он.

В свою очередь начальник управления превентивной деятельности облуправления Нацполиции Иван Ищенко сообщил, что задержанные избили охрану и попытались осуществить рейдерский захват предприятия.

"Неудачная попытка! Сегодня утром была попытка рейдерского захвата одного из предприятий нашего города. Благодаря слаженной работе правоохранителей под моим руководством была задержана группа из 21 человека, которые в балаклавах и с предметами похожими на огнестрельное оружие избили охрану и совершили правонарушение", – написал он.

В настоящее время задержанные доставлены Хмельницкий отдел полиции. Решается вопрос о начале уголовного производства по данному факту.

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