В Одессе две сестры насмерть отравили снотворным дальнобойщика из Винницкой области

Сестры решили ограбить двух мужчин и перестарались

В Одессе две жительницы Белгород-Днестровского района подсыпали новым знакомым из Винницкой области снотворное в алкоголь и ограбили их. Для одного из пострадавших доза, смешанная со спиртным, оказалась смертельной. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Приехав в Одессу, двое водителей из Винницкой познакомились с девушками в одном из развлекательных заведений. Впоследствии они устроили хмельное застолье на пляже. Чтобы "усыпить" бдительность новых друзей и ограбить их, две сестры незаметно подсыпали в напитки мужчин лекарственный препарат. Когда те заснули, сестры похитили мобильный телефон, деньги и скрылись. Придя в себя, один из мужчин обнаружил своего друга мертвым и позвонил в полицию.

По полученным подробным описаниям оперативники задержали двух жительниц Белгород-Днестровского района в возрасте 23 и 28 лет. Обе сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Окончательная причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Напомним, защищая дочь, отец застрелил из ружья пьяного зятя в Одесской области. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

А в Киеве парень получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство товарища. Злоумышленника задержали, когда он прятался под кроватью на месте преступления.

Ранее в Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 года лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя.

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