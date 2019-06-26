В Одессе двое военнослужащих попались на продаже боеприпасов

Оружие привезли с территории проведения ООС

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе задержали двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины при попытке продать 15 гранат Ф-1 с запалами к ним. Военные оценили стоимость боеприпасов в 14 тысяч гривен.

Как рассказали в отделе коммуникации областной полиции, один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: ГУНП в Одесской области

"Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Гранаты с запалами к ним изъяли и направили на экспертизу", – рассказали в полиции.

По информации копов, боеприпасы один из военнослужащих привез с зоны ООС, где он сейчас проходит военную службу. Как сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Шайхет в соцсети, военнослужащих поймали в районе Старосенной площади, где они пытались провернуть незаконную сделку. Правоохранители устанавливают причастность военнослужащих к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины, а также готовятся вручить подозрение.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области полицейские задержали бывшего военнослужащего и его сообщника, которые продавали боеприпасы.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе двое военнослужащих попались на продаже боеприпасов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"