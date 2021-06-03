В Одессе экс-следователь СБУ требовал у иностранца более $80 тысяч взятки

В четверг, 3 июня, объявили о подозрении в вымогательстве взятки бывшему следователю одного из отделов Одесского управления СБУ. Он требовал от иностранца 80 тысяч долларов.
Об этом сообщает САП на странице в Facebook.
"Старший следователь в ходе расследования уголовного производства по подозрению гражданина иностранного государства требовал и получил от последнего 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмены ареста имущества и банковских счетов иностранца", - рассказали в САП
Бывшего следователя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что во Львове правоохранители задержали женщину-врача во время получения ею взятки в сумме 8000 долларов. Неправомерную выгоду она требовала у участника боевых действий.