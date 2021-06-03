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В Одессе экс-следователь СБУ требовал у иностранца более $80 тысяч взятки

3 июня, 17:49

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он обещал содействие по смягчению меры пресечения и отмене ареста имущества иностранца – теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы

В четверг, 3 июня, объявили о подозрении в вымогательстве взятки бывшему следователю одного из отделов Одесского управления СБУ. Он требовал от иностранца 80 тысяч долларов.

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Об этом сообщает САП на странице в Facebook.

"Старший следователь в ходе расследования уголовного производства по подозрению гражданина иностранного государства требовал и получил от последнего 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмены ареста имущества и банковских счетов иностранца", - рассказали в САП

Бывшего следователя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что во Львове правоохранители задержали женщину-врача во время получения ею взятки в сумме 8000 долларов. Неправомерную выгоду она требовала у участника боевых действий.

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