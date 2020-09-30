В Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США: что произошло

Военно-транспортный самолет ВВС США совершил экстренную посадку в одесском аэропорту.

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Об этом сообщает "Думская".

По данным СМИ, самолет C-130 Hercules вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. Во время полета у судна отказал один из четырех двигателей.

Сейчас экипаж устраняет поломку.

Реклама / Фото: Думская В тренде Катастрофа Ан-26: "черные ящики" расшифровали

Напомним, ранее мы сообщали, что вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Они совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Спасатели уже завершили поисковую операцию. Из двух курсантов, переживших крушение, выжил только один. Сейчас он находится в больнице.

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