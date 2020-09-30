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В Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США: что произошло

30 сентября, 17:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во время полета возникла поломка

Военно-транспортный самолет ВВС США совершил экстренную посадку в одесском аэропорту.

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Об этом сообщает "Думская".

По данным СМИ, самолет C-130 Hercules вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. Во время полета у судна отказал один из четырех двигателей.

Сейчас экипаж устраняет поломку.

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/ Фото: Думская

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США Одесса самолет двигатель аварийная посадка
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