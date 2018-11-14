В Одессе эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

К гашению пожара привлекалось 47 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 17-этажном жилом доме на просп.Шевченко в Одессе, с подозрением на отравление госпитализированы четыре человека, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook.

"13 ноября в 18:30 в г.Одесса на просп.Шевченко, 33-Б в 17-этажном жилом доме возникло возгорание в шахте электрокабелей. В 19:17 подразделениями ГСЧС пожар локализован. В 20:36 пожар ликвидирован. Спасено 7 человек, на свежий воздух выведено 35 человек", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в больницу госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения четыре человека, из них двое – дети.

К гашению пожара привлекалось 47 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Одессе загорелся пункт приема вторсырья и металлолома: опубликованы фото

Как сообщалось, во вторник в Киеве спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме, где в лифтовой шахте воспламенился электрокабель. Позже пожар распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. Было спасено 15 человек, из них пятеро детей, на свежий воздух выведено 60 человек.

Напомним, что ранее спасатели ликвидировали масштабный пожар на маслозаводе под Одессой. Огонь не могли потушить более 11 часов, а местные жители всю ночь провели на чемоданах.

Также мы сообщали, что в Одессе в очередной раз загорелся санаторий "Красные зори". Пожар произошел в пяти метрах от частных жилых домов, жители которых были эвакуированы. Местные предположили, что кто-то пытался таким образом расчистить место для стройплощадки.

А ранее во время пожара Одессе прогремели взрывы, были ранены четыре спасателя, когда на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой взорвался газовый баллон. Пожарные были ранены из-за обрушения крыши горящего здания.