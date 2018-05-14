ФОТОФАКТ. В Одессе фестивалили в честь 60-летия премьеры фильма "Белая акация"
Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли – Идалией Ивановой и Евгенией Дембской
В выходные на площади перед одесским театром музкомедии отгремел "Акация Фест", посвященный 60-летию премьеры фильма "Белая акация" и одноименной оперетты, которые повествуют об одесских китобоях.
Напомним, песня об Одессе, написанная специально для оперетты, стала официальным гимном Южной Пальмиры.
Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли — Идалией Ивановой (Тоней) и Евгенией Дембской (Ларисой). После встречи они поучаствовали в процессе создания памятных плит со слепкам рук артистов театра, а также высадили на площади саженцы акации.
Посетителей феста также учили матросским танцам и угощали блюдами одесской кухни.
Фото: dumskaya.net
Напомним, на Каннском фестивале в рамках секции "Неделя критики" представили художественный фильм "Женщина на войне", который был создан совместно Украиной, Францией и Исландией.
Пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), сообщила, что показу фильма предшествовала акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Также мы писали, что украинский фильм "Межа" открывал кинофестиваль в Тбилиси.
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