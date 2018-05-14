ФОТОФАКТ. В Одессе фестивалили в честь 60-летия премьеры фильма "Белая акация"

Сегодня, 19:21

Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли – Идалией Ивановой и Евгенией Дембской

У Музкомедии. Фото: dumskaya.net
У Музкомедии. Фото: dumskaya.net

В выходные на площади перед одесским театром музкомедии отгремел "Акация Фест", посвященный 60-летию премьеры фильма "Белая акация" и одноименной оперетты, которые повествуют об одесских китобоях.

Напомним, песня об Одессе, написанная специально для оперетты, стала официальным гимном Южной Пальмиры.

Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли — Идалией Ивановой (Тоней) и Евгенией Дембской (Ларисой). После встречи они поучаствовали в процессе создания памятных плит со слепкам рук артистов театра, а также высадили на площади саженцы акации.

Посетителей феста также учили матросским танцам и угощали блюдами одесской кухни.

1_08

Фото: dumskaya.net

Напомним, на Каннском фестивале в рамках секции "Неделя критики" представили художественный фильм "Женщина на войне", который был создан совместно Украиной, Францией и Исландией. 

Пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), сообщила, что показу фильма предшествовала акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Также мы писали, что украинский фильм "Межа" открывал кинофестиваль в Тбилиси.
фестиваль, фильм, актеры

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В Одессе фестивалили в честь 60-летия премьеры фильма "Белая акация"". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Кейт Бланшетт. Фото: Getty

Королева, алкоголичка и богиня: такие разные роли именинницы Кейт Бланшетт

Сегодня, 14:20

Бланшетт получила две статуэтки "Оскар" и множество других наград и по праву считается одной из лучших мировых актрис

Афиша

Джордж Лукас. Фото: Getty

Лучшие фильмы "звездного" Джорджа Лукаса

Сегодня, 12:17

Режиссер прославился фильмом "Звездные войны" и не стал останавливаться только на этой части
Загрузка...

Афиша

Роберт Земекис и Том Хэнкс. Фото: Getty

ТОП-3 лучших фильма легендарного Роберта Земекиса

Сегодня, 10:40

Режиссер радует нас проникновенными историями, прекрасной актерской игрой и музыкальным сопровождением

Другие регионы

Скриншот

В Сумах провели фестиваль сирени

12 Мая, 17:52

В ботаническом саду Сум цветет более сотни кустов сирени со всей Европы
Загрузка...