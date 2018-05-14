ФОТОФАКТ. В Одессе фестивалили в честь 60-летия премьеры фильма "Белая акация"

Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли – Идалией Ивановой и Евгенией Дембской

В выходные на площади перед одесским театром музкомедии отгремел "Акация Фест", посвященный 60-летию премьеры фильма "Белая акация" и одноименной оперетты, которые повествуют об одесских китобоях.

Напомним, песня об Одессе, написанная специально для оперетты, стала официальным гимном Южной Пальмиры.

Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли — Идалией Ивановой (Тоней) и Евгенией Дембской (Ларисой). После встречи они поучаствовали в процессе создания памятных плит со слепкам рук артистов театра, а также высадили на площади саженцы акации.

Посетителей феста также учили матросским танцам и угощали блюдами одесской кухни.

Фото: dumskaya.net

Напомним, на Каннском фестивале в рамках секции "Неделя критики" представили художественный фильм "Женщина на войне", который был создан совместно Украиной, Францией и Исландией.

Пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), сообщила, что показу фильма предшествовала акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Также мы писали, что украинский фильм "Межа" открывал кинофестиваль в Тбилиси.