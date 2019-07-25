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В Одессе финишировал "Мотопробег единства": появились яркие фото

25 июля, 12:29

Мотоциклисты за девять дней объехали 30 городов Украины

В Одессе финишировал "Мотопробег единства-2019", участники которого выехали из Ужгорода 15 июля, объехали 30 городов Украины и спустя девять дней прибыли в Южную Пальмиру.

"Мы хотели показать, что все украинцы одинаковые, а все разногласия искусственно созданы. Мы, представители мотоциклетного движения, ездим, общаемся между собой, знакомимся и становимся друзьями не только в соцсетях, но и в жизни", — рассказал организатор пробега Николай Спиридонов.

К слову, самому взрослому участнику пробега мотоциклисту Владимиру — 63. Он полон энергии и уже готов возвращаться домой.

Напомним, ранее мы писали о том, как одесские байкеры и автомобилисты фестивалем открыли мотосезон-2019. Мероприятие прошло в районе 6-го километра Овидиопольской дороги и собрало больше тысячи гостей. Участников ожидали конкурсы, музыка, угощения, соревнования по кросс-кантри и драг-рейсинг на мотоциклах, а также кольцевая гонка на машинах.

А перед этим в Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри. Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Также смотрите, как мотоциклисты из Киева покорили Карпаты. Ребята одолели почти две тысячи километров на малокубатурных мотоциклах.

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Тег Одесса, байкеры, мотопробег

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

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