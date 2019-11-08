В Одессе футбольные ворота насмерть придавили студента: полиция расследует гибель

Администрация спортивного комплекса говорит о несчастном случае, но полиция открыла дело

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В Одессе произошло трагическое событие. Студента-иностранца привалило воротами на стадионе.

Он умер еще до приезда "скорой".

22-летний филолог стал жертвой несчастного случая, уверяют в университете и в администрации спорткомплекса. "Сегодня" проверяли, так ли это.

Городскую спортивную площадку открыли после реконструкции, два месяца назад. Заниматься спортом здесь могут все желающие. Трагедия произошла в 12 ночи. Группа товарищей играли в мини-футбол.

Студент из Туркменистана Сахетгелди Джумаев в этой игре был вратарем. Студент повис на перекладине ворот, и упал вместе с ними.

Друзья сразу вызвали охрану стадиона и скорую. Медики лишь констатировали смерть – металлическая конструкция перебила Сахетгелди позвонки шеи.

"Эти ворота не были закреплены, он прыгал как-то и упал, несчастный случай", – рассказывает Улукбек Шамсидинов,

староста студентов из Туркменистана, живущих в общежитии №2 Южноукраинского национального педагогического университета.

Сакхетгелди Джумаева учился на третьем курсе филологического факультета. Был старательным, изучал языки.

"Не пил, не гулял, сказать, что собирал компанию – нет, очень нормальный мальчик", – рассказала комендант общежития №2 Мария Станковая.

"Он был спортсменом, не курил, не пил, хороший образ жизни вел, хороший мальчик, веселый", – говорит староста Улукбек Шамсидинов.

Друзья уверены – трагедия произошла случайно. Но "Сегодня" потребовали объяснений от директора коммунального предприятия "Стадион Спартак". Он уверяет – ворота не должны быть закреплены.

"Это ворота для мини-футбола. Это передвижные ворота, и в процессе тренировок их часто передвигают, в зависимости от потребностей и схемы тренировки", – говорит, директор коммунального предприятия "Стадион Спартак" Михаил Чистяков.

После трагедии администрация стадиона собрала специальную комиссию. Должны решить, как не допустить повторения такого случая.

Дело расследуют и полицейские.

"Событие было квалифицировано следователями Приморского отдела полиции по статье 115 УК- "умышленное убийство", с пометкой "несчастный случай", – сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

В университете – траур за студентом. В том, что произошло, здесь никого не обвиняют.

"Это не студенческая команда, это дети просто сами, наши студенты, собрались и впервые пошли поиграть в футбол. Такое несчастное событие", – говорит проректор по международным связям Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Антон Ананьев.

На стадион никого не пускают. Пока продолжается расследование, любые тренировки отменили. Но снимать и при случае проверить, как случилась беда, разрешили. "Сегодня" убедились, что ворота действительно легко опрокинуть.

Тело Сакхетгелди Джумаева уже отправили на родину. 12 тыс. выделило посольство Туркменистана в Украине, остальные 18 тыс. собрали студенты.

Напомним, ранее в Купянске Харьковской области погиб 29-летний парень. Молодой человек отдыхал в сауне при кафе, поскользнулся и упал на электрокамин. От удара током посетитель скончался.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, следователи открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Также мы писали о том, как в Харькове произошел трагический несчастный случай: 50-летний мужчина свалился в вырытый котлован. От полученных травм он скончался.

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