В Одессе футбольные ворота рухнули на студента-иностранца: парень погиб

Парень приехал из Туркменистана и учился в одесском университете

/ Фото: Думская

В Одессе произошел несчастный случай с иностранным студентом второго курса Южноукраинского национального университета имени Ушинского.

Как сообщает "Думская", парень из Туркменистана по имени Сахетгелди вместе с товарищами отправился играть в футбол на стадион "Спартак".

Несчастье произошло, когда парень, стоя в воротах, решил размяться, и повис на перекладине. Предположительно, металлическая рамка ворот была плохо закреплена, не выдержала веса студента и упала на него.

"Там была очень серьезная травма позвоночника, в результате которой наш студент скончался на месте происшествия. Хороший был парень, очень интеллигентный, страшное горе", — заявил ректора вуза Алексей Чебыкин.

Следует отметить, что гибель и травмы в результате падения ворот не являются редкостью – и практически всегда причиной трагедии является несовершенство крепления этого спортивного инвентаря.

После трагедии площадки для минифутбола закрыты до особого распоряжения. На одной из них весит табличка с надписью о том, что в связи с несчастным случаем спортивные занятия отменяются.

Напомним, ранее в Купянске Харьковской области погиб 29-летний парень. Молодой человек отдыхал в сауне при кафе, поскользнулся и упал на электрокамин. От удара током посетитель скончался.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, следователи открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Также мы писали о том, как в Харькове произошел трагический несчастный случай: 50-летний мужчина свалился в вырытый котлован. От полученных травм он скончался.

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