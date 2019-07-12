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В Одессе "гонщик", насмерть сбивший двух человек, получил условный срок

12 июля, 15:32

После смертельного ДТП мужчина получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года

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Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Приморский суд Одессы вынес приговор 22-летнему Константину Уманцу, который 11 марта 2018 года насмерть сбил двух пешеходов на Балковской улице.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину в полном объеме и просил суд не назначать ему серьезного наказания. Также Уманец представил справку о том, что он возместил семье одного из погибших моральный ущерб, передает "Думская".

По данным журналистов, родственники погибших, получив деньги обвиняемого, от претензий отказались.

Стоит напомнить, что Уманец, находясь за рулем Toyota Camry, не справился с управлением и на большой скорости выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (мужчину и женщину). От полученных ранений они погибли на месте.

Вскоре после аварии в сети появилась видеозапись момента происшествия, исходя из которой можно сделать вывод, что в момент ДТП Toyota принимала участие в уличных гонках. При этом вторая машина с места трагедии скрылась.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с испытательным сроком в три года.

Напомним, ранее в полиции обнародовали статистику по ДТП за первые шесть месяцев 2019 года. За полгода на дорогах Украины погибло более 1300 человек, произошло более 73 тысяч аварий.

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Тег ДТП, Одесса, приговор, смертельное ДТП

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