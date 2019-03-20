В Одессе горе-мать попрошайничала с температурившим ребенком на руках

Мальчик был в запущенном состоянии, врачи диагностировали у ребенка ОРВИ

В Одессе горе-мать попрошайничала с температурившим ребенком на руках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/29a/437/5c929a4379c39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/29a/437/5c929a4379c39.jpg 2019-03-20T22:07:38+02:00 Одесса Мальчик был в запущенном состоянии, врачи диагностировали у ребенка ОРВИ

В Одессе мать вышла на улицу попрошайничать с больным ребенком на руках. Как сообщают правоохранители, на улице Екатерининской они заметили женщину с полуторагодовалым сыном, которые просили деньги у прохожих.

Мальчик был в запущенном состоянии, врачи, которых вызвали на место происшествия, диагностировали у ребенка ОРВИ и повышенную температуру. Сейчас больной – в больнице под наблюдением медицинских работников. Вопрос о дальнейшей судьбе ребенка будет решаться после ее выздоровления.

В отношении 32-летней горе-матери полицейские составили пятый за неполные три месяца текущего года административный протокол по ч. 2 ст. 184 КУоАП.

Еще трое детей с матерью-попрошайкой, были найдены в подвальном помещении на Польском спуске. Женщина приехала с мальчиком 2014 года рождения и двумя девочками 2016 и 2018 года рождения из Болградского района на заработки попрошайничеством, поселившись в помещениях, не приспособленных для проживания с малолетними детьми. Она также привлечена к админответственности.

Фото: полиция

Напомним, в Хмельницком мать "сдавала в аренду" своих маленьких сыновей. Женщину задержали при получении пяти тысяч гривен – платы за один день эксплуатации малышей для попрошайничества.

А в Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать. Работорговцу грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Также смотрите, как работают украинские попрошайки. За большинством попрошаек стоят преступные группировки, которые расставляют по местам нищих и контролируют их прибыли.

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