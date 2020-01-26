В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна

В квартире находились мальчики трех и десяти лет – старший едва не погиб

На фото сотрудник полиции с ребенком горе-матери / Фото: Нацполиция

Недавно пьяная одесситка забыла, где оставила сына, а теперь еще одна горе-мать заперла маленьких детей в квартире и ушла, в результате чего 10-летний мальчик чуть не выпрыгнул из окна. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Инцидент произошел на улице Семинарской в Одессе, о котором сообщили жители одного из многоквартирных домов. Одна из жительниц дома рассказала полицейским, что ее соседка днем ранее закрыла детей одних в квартире и куда-то ушла.

"10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра взрослых, плакали и просили о помощи. По словам соседей, чтобы хоть как-то выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа", – рассказали в полиции.

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Позже правоохранителям удалось по телефону связаться с матерью детей, после чего она пришла домой в нетрезвом состоянии.

"Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь и очень неприятный запах", – подчеркнули в полиции.

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В итоге в квартиру были вызваны инспекторы ювенальной превенции и специалист территориального отдела по правам детей, которые составили акт обследования жилищных условий, где живут дети. Также на 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе спецназ штурмовал квартиру, в которой родители забаррикадировались с детьми. Мать девочек и ее сожитель были изрядно пьяны.

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