В Одессе горел памятник архитектуры – Дом Либмана

Спасатели эвакуировали из здания 10 человек

В Одессе горел Дом Либмана. Фото: izbirkom.org.ua

В историческом центре Одессы загорелся памятник архитектуры – дом Либмана, который находится в процессе реставрации.

Информация о пожаре на втором этаже 4-этажного дома поступила в ГСЧС Одесской области в 14:40, и уже в 14:56 возгорание было локализовали, а в 15:00 – ликвидировали.

Из здания эвакуировали 10 человек. К борьбе с пожаром привлекли 23 спасателя и семь пожарных машин. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняются.

Дом Либмана – памятник архитектуры конца XIX века. Он был построен в 1887-1888 годах по заказу одесского предпринимателя Бернгарда Либмана.

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