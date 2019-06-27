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В Одессе горел сквер Небесной Сотни

27 июня, 14:47

По словам очевидцев, огонь развели пьяные подростки

Фото: В. Романенко
Фото: В. Романенко.

Вчера ночью, примерно в 2 часа, неизвестные подожгли сухую траву в сквере Небесной Сотни. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе ГСЧС подтвердили эту информацию.

По данным спасателей, площадь пожара составила 400 кв. м. К счастью, уже через 20 минут огонь потушили. Погибших и пострадавших нет.

Очевидцы пишут, что огонь развели пьяные подростки.

"Это умышленный поджог, что с них взять — ОНИЖЕДЕТИ", — написал Валерий Романенко.

Ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Напомним, в Ровно спасатели тушили масштабный пожар на мусорной свалке, расположенной у городской черты. Едкий дым, который поднимался с горящего мусорника, ветер нес прямо на жилые дома.


Напомним, в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.


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Тег пожар, поджог, сквер, огонь

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pushkinska.net

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