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В Одессе горит гостиница, есть пострадавшие (видео)

17 января, 22:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Постояльцы сообщили о проблемах с проводкой

В Одессе на улице Посмитного, 10/12, горит трехэтажный дом, в котором находится гостиница Arcadia Apartments.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, горит вся крыша здания.

По данным спасателей, всех находившихся в доме вывели на свежий воздух.

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В то же время издание "Думская" пишет, что при пожаре пострадал как минимум один человек. Его вывели из горящего отеля, медики оказывают ему первую помощь.

Также сообщается, что загоревшееся здание находится в глубине плотной застройки частного сектора, что осложняет работу пожарных. Кроме того, им трудно тушить пожар из-за низкой температуры – брызги моментально замерзают на костюмах.

Постоялец отеля Влад рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

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Другой постоялец сообщил, что буквально вчера в гостинице чинили проводку, а до этого были периодические проблемы со светом.

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Пожар в Одессе

Пожар в Одессе

На место пожара прибыл вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом в отсутствие мэра Геннадия Труханова, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев – они решают, куда расселить погорельцев.

Напомним, в начале января в Одессе произошел пожар в здании неработающего заброшенного кафе, помещение которого использовали для содержания кур.

Мы также сообщали, что 14 января в центре Киева на улице Саксаганского в Шевченковском районе начался крупный пожар.

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Одесса гостиницы пострадавшие пожар
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