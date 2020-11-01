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В Одессе горит многоэтажный дом, жителей эвакуируют

1 ноября, 22:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пожар возник в квартире на 25-м этаже

В Одессе горит 25-этажный дом в жилом комплексе "Альтаир-1" на улице Люстдорфская дорога, 55/2.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар возник вечером в воскресенье, 1 ноября, около 20:53 в квартире на 25 этаже высотки.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли приступить к тушению пожара только после того, как демонтировали с помощью бензореза закрытые металлические двери на 25 этаж.

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Жителей дома эвакуируют. Отмечается, что спасатели уже помогли шестерым из них. О пострадавших пока информации нет.

"Одновременно проводится эвакуация жителей дома. Подразделениями ГСЧС спасены 6 человек. По предварительной информации, распространение огня за пределы квартиры не наблюдается", – говорится в сообщении.

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В то же время, как сообщает "Думская", чтобы справиться с огнем, пожарные обесточили здание. Очевидцы говорят, что гидранты от машин ГСЧС не достают на такую высоту, поэтому пожар тушат изнутри.

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Около 22 часов появилась информация, что пожар локализован, а хозяев в квартире, когда он начался, не было.

В то же время хозяйка квартиры, где произошло возгорание, сообщила журналистам, что она буквально на минуту вышла из кухни, а когда вернулась, черный дым уже распространился по всему помещению. По ее словам, загорелось подсолнечное масло на сковородке.

Напомним, в Харькове начался пожар в трамвае. Вагон загорелся прямо на ходу, пламя охватило крышу и некоторые пассажиры начали выскакивать еще во время движения.

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Одесса эвакуация многоэтажка высотка пожар
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