В Одессе начался масштабный пожар в жилом доме: горит два этажа и крыша (фото и видео)

В центре Одессы горит жилой трехэтажный дом. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Спасатели сообщают, что жилой дом горит на ул. Бунина, 35. Сообщение о пожаре поступило в 11:02.
По прибытию на место вызова спасателей установлены возгорания на втором и третьем этаже и крыше жилого дома. Подразделения ГСЧС работают по повышенному номеру вызова.
О погибших и потерпевших пока не известно. К тушению пожара привлечены 18 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава. Сейчас продолжается локализации пожара.
По информации местных СМИ, крыша здания уже выгорела.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк