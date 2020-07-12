Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе начался масштабный пожар в жилом доме: горит два этажа и крыша (фото и видео)

12 июля, 12:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте работают 60 спасателей

В центре Одессы горит жилой трехэтажный дом. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Спасатели сообщают, что жилой дом горит на ул. Бунина, 35. Сообщение о пожаре поступило в 11:02.

По прибытию на место вызова спасателей установлены возгорания на втором и третьем этаже и крыше жилого дома. Подразделения ГСЧС работают по повышенному номеру вызова.

О погибших и потерпевших пока не известно. К тушению пожара привлечены 18 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава. Сейчас продолжается локализации пожара.

В тренде
Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

видео: Одесса инфо
Реклама

По информации местных СМИ, крыша здания уже выгорела.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса спасатели пожар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)
Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)Одесса
Зеленский с Ермаком искупались в море в Одессе: видео
Зеленский с Ермаком искупались в море в Одессе: видеоОдесса
"Позор для страны": Зеленский осмотрел затонувший танкер и приказал убрать "махину"Политика
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять