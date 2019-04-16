В Одессе горит психбольница: эвакуировали 60 человек
Огонь охватил одноэтажное здание клиники
Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья (бывшая психбольница №1).
Как сообщили в ведомстве, сигнал о возгорании в мужском отделении №5 поступил на линию "101" в 14:37. Через несколько минут на место прибыли пожарные. К этому моменту огонь охватил одноэтажное здание больницы. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров.
В 15:34 пожар был локализован, сейчас продолжается тушение.
Из корпуса эвакуировали 60 человек. Администрация больницы утверждает, что внутри никого не осталось.
На месте работают 11 единиц пожарной техники и 40 сотрудников ГСЧС.
Напомним, в Полтавской области из горящей квартиры спасли женщину. Пламя охватило квартиру в двухэтажном жилом доме.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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