В Одессе горит психбольница: эвакуировали 60 человек

Огонь охватил одноэтажное здание клиники

Фото: od.dsns.gov.ua.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья (бывшая психбольница №1).

Как сообщили в ведомстве, сигнал о возгорании в мужском отделении №5 поступил на линию "101" в 14:37. Через несколько минут на место прибыли пожарные. К этому моменту огонь охватил одноэтажное здание больницы. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров.

В 15:34 пожар был локализован, сейчас продолжается тушение.

Из корпуса эвакуировали 60 человек. Администрация больницы утверждает, что внутри никого не осталось.

На месте работают 11 единиц пожарной техники и 40 сотрудников ГСЧС.

Напомним, в Полтавской области из горящей квартиры спасли женщину. Пламя охватило квартиру в двухэтажном жилом доме.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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