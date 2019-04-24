В Одессе горит школа-интернат, детей эвакуировали

Пожар возник в подвале, где находятся раздевалки

Фото: соцсети.

На Даче Ковалевского в Одессе тушат пожар в школе-интернате № 3 для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщают очевидцы.

Пожар возник в подвале, где находятся раздевалки. 123 школьника и 43 человека из персонала эвакуировали в расположенную рядом гостиницу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар успешно ликвидировали. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

Напомним, в Днепре на предприятии по переработке отходов произошел масштабный пожар. Пожарным и полицейским пришлось усмирять нетрезвого охранника, который не пускал их на территорию. Мужчина, сопротивляясь, разбил кастрюлей лобовое стекло машины патрульных.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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