В Одессе гостят огромные корабли НАТО: с броней, вертолетами и подлодками

Туристы брали "на абордаж" фрегат голландев и фотографировались в гостях у турок

В Одессе гостят сразу шесть кораблей Североатлантического альянса. Огромные серые махины, увешанные различным оборудованием и ощетинившиеся всевозможными артиллерийскими орудиями, пришвартовались на морвокзале со стороны Военной гавани. "Сегодня" вместе с одесситами поднялась на борт заморских гостей.

У причала стоят два турецких корабля, столько же румынских и по одному из Нидерландов и Германии. Самый массивный из них — голландский фрегат De Ruyter. Большинство его палуб скрыты за броней, но на открытой площадке в кормовой части виднеется вертолет: он обманчиво кажется маленьким в сравнении с серым гигантом. Несмотря на жару, перед трапом фрегата выстроилась очередь из нескольких сотен желающих попасть на экскурсию по кораблю.

Посетителей пускали на борт небольшими группами и только после того, как они оставляли сумки и фотоаппараты на отдельном столике под присмотром военных.

С "голландца" можно перейти на румынский фрегат Regele Ferdinand. Рядом — его менее крупный коллега, турецкий Fatih. По этому кораблю мы вместе с остальными экскурсантами ходим, как по фотозоне: несколько кадров на фоне военного вертолета, столько же — на фоне арторудия. В дополнение — краткий рассказ экипажа о том, что фрегат может сражаться и с подводными лодками, и с вражеской авиацией. А путь на берег лежит через небольшую выставку наград и памятных фото.

"Это мы получили за лучшую стрельбу, а вот это — как лучший военный корабль", — поясняет нам на английском молодой моряк.

Но самой интересной оказалась прогулка по турецкому минному тральщику Anamur. На его корме еще с берега мы заметили крохотную подводную лодку, окрашенную в ярко-желтый цвет.

"Этой подлодкой можно управлять с корабля, и через камеру мы видим, что находится на дне, ищем мины и все, что на них похоже", — рассказывают нам на судне. К слову, цвет к хиту the Beatles никакого отношения не имеет. "Если мы потеряем управление, она должна всплыть на поверхность, и так ее будет легко найти", — поясняет команда.

На носу корабля находится 40-миллиметровое арторудие с кабиной, отдаленно напоминающей трактор.

"Нам не нужно мощное оружие, мы расчищаем путь для больших кораблей, а они тем временем нас охраняют", — пояснил наш гид.

К слову, Anamur гостеприимно открыл для одесситов и свою рубку: здесь показывают штурвал, рычаг управления скоростью и объясняют принцип работы дворников, очищающих стекла и похожих, скорее, на вентиляторы, чем на автомобильный аналог.

Среди тех, кто пришел осмотреть флотилию НАТО, было много семей с детьми.

"Пришли посмотреть, порадовать ребенка. Да и я ни разу не был на таких кораблях. Ребенок счастлив, папа счастлив, мама устала — семейный досуг", — говорит, смеясь, одессит Евгений. Вторят ему и другие посетители.

Тем временем второй за месяц заход кораблей Североатлантического альянса в наш порт одесский политолог Ярослав Католик поясняет так: "Можно утверждать, что НАТО заинтересованы в этой территории. После аннексии Крыма очень изменились военно-политические отношения и баланс сил".

Напомним, в Одессу прибыли военные корабли постоянной военно-морской группы НАТО из нескольких стран – фрегаты, минные тральщики.

Корабли НАТО и ВМС Украины отработают общие действия в условиях военного конфликта. Об этом проинформировал командующий соединения SNMG2 Боудевин Бутс, отвечая на вопрос об общих маневрах с кораблями ВМС ВСУ в рамках визита двух соединений НАТО в Украину.