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В Одессе грабитель до полусмерти избил женщину и пытался съесть краденые деньги

Сегодня, 12:04

Грабитель пытался сбежать от полиции, выпрыгнув с балкона третьего этажа

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

В Одессе вечером 23 апреля полицейские получили сообщение о том, что из квартиры по улице Ильфа и Петрова слышны крики о помощи. Патрульные прибыли на место происшествия за считанные минуты, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Из квартиры были слышны крики, но дверь никто не открывал. Соседка сообщила, что видела неизвестного мужчину, который пытается выпрыгнуть с балкона этой квартиры. Также свидетель рассказала, что было слышно, как потерпевшая звала на помощь и требовала вернуть похищенные вещи", – говорится в сообщении.

Патрульные выбежали на улицу, увидели мужчину, который прыгнул с балкона третьего этажа и убежал. Во время преследования подозреваемый пытался избавиться от похищенных вещей, а при задержании засунул себе в рот деньги.

В итоге у задержанного изъяли женскую сумку, барсетку, телефон, ключи от квартиры и крупную сумму денег.

Позже, открыв квартиру, из которой раздавались крики, патрульные увидели на полу окровавленную женщину. В помещении были следы борьбы: сломанная мебель, выбитые двери, разбитые бутылки. Пострадавшую госпитализировали.

"На месте происшествия работали следователи, которые установят все обстоятельства дела", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского районасвязали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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Тег Одесса, разбой, ограбление, избил

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