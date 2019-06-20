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В Одессе грабители-иностранцы пробрались в квартиру через балкон и вынесли 100 тысяч гривен

20 июня, 11:29

Во время нападения один из грабителей ранил хозяина

В Запорожье задержали грабителя, который напал на пассажирку трамвая
В Запорожье задержали грабителя, который напал на пассажирку трамвая. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские задержали иностранца, который ограбил квартиру в Суворовском районе и ранил ее хозяина. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавший застал грабителей, вернувшись ночью домой и увидев двоих незнакомцев с "добычей" в руках. Парень попытался остановить незваных гостей, но те ранили его ножом и сбежали.

"Злоумышленники проникли в квартиру на втором этаже дома через балкон, отжав окно. Завладев ювелирными изделиями на сумму более 100 000 гривен и ранив владельца, неизвестные, снова через окно, покинули дом", - рассказали в полиции.

Копам удалось задержать одного из подозреваемых – им оказался 35-летний иностранец, который уже имел проблемы с законом. Задержанного поместили в изолятор и сообщили о подозрении в разбое с проникновением в жилище. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег Одесса, ограбление, грабители, иностранцы

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

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