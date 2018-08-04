В Одессе группа девочек-подростков жестоко избила одноклассницу

В Одессе 27 июля группа девочек-подростков в возрасте 13-14 лет поиздевалась и жестоко избила одноклассницу. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Правоохранители в ходе мониторинга интернет-сети обнаружили соответствующее видео, которое было снято нападавшими. По результатам его изучения было установлено место происшествия, а также его участницы.

"Установлено, что участники события – знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Также установлено, что причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней обиженная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", – отмечено в сообщении.

Родители всех правонарушительниц привлечены к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Учитывая, что на видео усматриваются признаки уголовного преступления, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Следствие продолжается.

В свою очередь советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул необходимость обратить внимание на надлежащую оценку со стороны департамента образования качества воспитания школьников учебным заведением, поскольку "это персональная ответственность директора и классного руководителя".

"Надлежащее воспитание детей, молодежи кроме родителей обязанность общества и государства, образовательных учреждений. Сюда входит все, и патриотическое воспитание, и обще человеческие ценности, и любовь к животным и к родному краю и все что угодно, и независимо каникулы сейчас или нет. Результат нашего с вами совместного воспитания можете увидеть сами – воспитание сериалами по телевидению", – написал он.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Не так давно мы писали об ужасающем случае – девушка избила 14-летнюю сверстницу, переболевшую раком.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Также мы писали о случае, когда в Славянске двое молодых людей в возрасте 14 и 15 лет жестоко избили 14-летнюю местную жительницу, сломав ей нос.