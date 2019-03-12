В Одессе группа людей устроила стрельбу по могилам на кладбище
На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин
В Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и крали цветы. Об этом сообщается на странице пресс-службы патрульной полиции Одесской области в Facebook.
Отмечается, что правоохранители получили вызов о стрельбе на кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из пистолета.
На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин. Их задержали. В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы. Также при проведении поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.
На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертизу.
Напомним, ранее мы писали, что на Байковом кладбище грабят могилы знаменитых людей. Воруют металл и бронзовые украшения. Мэрия обещала проверять пункты приема вторсырья.
А в Харькове батюшка на внедорожнике прокатился по могилам. Священник объяснил, что послужило причиной инцидента.
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