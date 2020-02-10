В Одессе грузовик снес светофор: курьезное видео

Водитель не рассчитал расстояние между верхом автомобиля и светофором

Скриншот

В Одессе на пересечении улиц Мясоедовской и Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Грузовик снес светофор. Видео аварии опубликовал "Центр 077".

На сайте отметили, что автомобиль-нарушитель принадлежит одной из служб быстрой доставки.

На опубликованной записи видно, как водитель желтого грузовика, проезжая перекресток, не рассчитал расстояние и углом автомобиля зацепил светофор. В результате лампы разбились, а детали светофора упали на проезжую часть и тротуар.

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Напомним, мы писали, как в Одессе водителя внедорожника, который припарковал авто на тротуаре, вскоре настигла карма. При попытке выехать машина угодила в глубокую яму.

Также, на выезде из Одессы произошла масштабная авария – столкнулись сразу пять автомобилей. Все случилось 29 января, около 9:00 на Объездной дороге в районе Двух Столбов. Там не разминулись две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan. В ДТП никто не пострадал.

Кроме того, в Одесской области на трассе Одесса – Киев на мокрой дороге столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Легковушки, грузовики и маршрутный автобус не разминулись в районе поселка Дачное. Причиной ДТП в местной полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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