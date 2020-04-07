В Одессе хозяину кафе надели наручники за нарушение карантина (видео задержания)

В Одессе, где на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули, правоохранители вынуждены были применить силу к владельцу кафе, которое, вопреки ограничениям, работало на набережной города. Видео этого момента появилось в интернете. Мужчину повалили на землю, надели наручники и доставили в районный отдел полиции, где был составлен административный протокол.

Ранее "Сегодня" писали о том, что коронавирус добрался до мэрии Одессы. В частности, COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников департамента обращения граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

По его словам, все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин.

Вугельман утверждает, что инфицированный сотрудник работал в основном с документами и с посетителями не контактировал. В течение недели он болел дома. Его состояние ухудшилось, а тест подтвердил наличие коронавируса.

"Несмотря на выполнение всех медицинских рекомендаций, сотрудники, находящиеся на первом рубеже работы с горожанами – в департаменте обращений граждан, приняли первый удар болезни. Было принято сложное, но крайне ответственное решение – отправить многих сотрудников, работающих на Думской площади, на удаленную работу", – сообщил вице-мэр.

Также мы сообщали о том, что COVID- 19 подтвердили у у жительницы Одессы, которая ездила в общественном транспорте.

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