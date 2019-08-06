Росписью по ткани девушка занимается уже два года

В Одессе художница создает произведения искусства на одежде Мария Дмитренко 2019-08-06T13:51:00+03:00 Одесса Росписью по ткани девушка занимается уже два года

Одесситка Ольга Боль рисует на одежде портреты, животных и мультипликационных персонажей. У нее нет художественного образования, тем не менее от ее работ невозможно отвести глаза. Журналисты "Сегодня" познакомились с художницей поближе.

Художница работает преподавателем иностранных языков, а в свободное от работы время рисует. Росписью одежды начала заниматься около двух лет назад. Причем технику освоила полностью сама, ведь до этого с азами живописи была знакома только по школьным урокам рисования

"Однажды я купила джинсовую куртку, и мне захотелось ее украсить. С этого все и началось. Сначала рисовала для друзей и семьи, потом начала выкладывать свои работы в интернете. Как-то само собой это занятие стало чем-то большим, стало моим хобби", — рассказывает Ольга.

На первой своей куртке девушка изобразила зайца — персонажа из мультфильма о тайной жизни домашних животных. Наша собеседница признается, что поначалу рисовать было довольно сложно, но со временем она набралась опыта и "набила руку".

"Когда попадались объемные работы, то уходило очень много времени на то, чтобы создать точность, передать все более реалистично, как в оригинале. Сейчас таких сложностей нет", – рассказала художница и добавила, что теперь любит себя испытывать и часто просит заказывать какие-то рисунки посложнее.

Одесситка использует для создания своих работ акриловые краски. Такие можно приобрести практически в любом магазине канцтоваров. Время создания одного рисунка зависит от сложности и размера изображения.

"Чем больше деталей, тем больше времени. Например, на портрет может уходить около 16 часов, я рисую с перерывами. А бывают рисунки выходят за два-три часа. Все индивидуально", — отмечает Ольга.

Работа над картиной на одежде начинается с трафарета.

"Рисую на листе бумаги, чтобы потом перенести на ткань. В самом начале покрываю материал белой краской для фона, а потом по деталям начинаю раскрашивать", — делится секретами одесситка.

Девушка рисует на джинсовых куртках, на футболках, кофтах и даже сумках. Но не каждая ткань подходит для росписи. Художница поясняет, что лучше всего рисовать на натуральных тканях.

"Синтетика, шелк и стрейчевые ткани не подходят. Существует роспись по шелку, но там совершенно другая техника исполнения, другие краски. На синтетике краска растекается, плохо держится и быстрее смывается. Стрейчевые очень тянутся и быстро рвутся", — говорит наша собеседница.

Отметим, что за разрисованными вещами нужно правильно ухаживать: стирать при температуре до 40 °С без отжима и не гладить одежду с лицевой стороны.

"При правильном уходе эти рисунки будут вечны", — подытожила девушка.

Всего художница создала уже больше 200 изделий. Признается, что ее часто просят нарисовать портрет на одежде для подарка или же запечатлеть домашнего любимца. К слову, время от времени Ольга проводит мастер-классы, так что научиться писать картины на ткани может каждый. Однако наша собеседница отмечает, что такое занятие больше подходит взрослым: "Детям это немного сложно. Тут нужно время, сосредоточенность, аккуратность".

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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