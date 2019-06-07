В Одессе художница создает уникальные фигурки-талисманы

Женщина создает единорогов, драконов и других сказочных созданий

В Одессе мастерица создает оригинальные талисманы. Фото из личного архива Светланы Колошенко.



























Одесситка Светлана Колошенко создает уникальные игрушки-обереги в виде фантастических зверушек. Несмотря на их необычный вид, мастерица признается, что в процессе творчества не наделяет свои изделия "энергетическими составляющими", предоставляя каждому обладателю право самостоятельно определиться, вкладывать ли в предмет мистический смысл и считать маленьким личным хранителем либо просто воспринимать игрушку как элемент декора. "Сегодня" познакомились с мастерицей поближе.

По образованию Светлана Колошенко киномеханик. Она проработала 15 лет гражданской телефонисткой в воинской части. К творчеству ее подтолкнули работы других мастериц, которые она увидела на просторах всемирной паутины.

"Увидев, что люди могут создавать такое руками, я решила попробовать. Пыталась лепить кукол, но не хватило умения. Видимо, для этого необходимо все-таки иметь какое-то художественное образование. И в процессе я пришла к созданию вот таких малышей, именно как хранителей и талисманов", – рассказала она.

Светлана делает волшебных зверушек уже на протяжении трех лет. Свою серию работ она назвала "Лес на ладошке". Ее обереги выглядят как мистические лесные жители, в необычной внешности которых можно разглядеть сходство с реальными животными.

Например, у ярко-оранжевого зверька по кличке Мири ушки как у лисы, а игрушка Сара с густым мехом напоминает овечку. Есть у мастерицы и единорог, и дракон с кожаными крыльями и большими закрученными рогами.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

Игрушки-обереги Светлана создает без эскизов, полностью отдаваясь творческому порыву. Мастерица признается, что даже не планирует, каким будет цвет, выбор происходит в процессе. На создание одной зверушки у нее уходит около пяти дней.

"Создание игрушки проходит в несколько этапов. Сначала я леплю из полимерной глины мордочку и лапки, затем выпекаю в отдельной духовке. Скелет-каркас игрушки делаю из проволоки. После все это обматываю синтепоном и обвязываю пряжей", — поясняет одесситка, отмечая, что в среднем делает пять-шесть изделий в месяц.

Заказы на работы Светлана не принимает, так как делает игрушки, только когда приходит вдохновение. Для нее это приятное хобби, и делать из этого бизнес она пока не планирует.

Пример Светланы вдохновил и ее дочь Дарью, которая также начала заниматься изготовлением игрушек-оберегов и даже придумывать истории о них. Так, ее продавец идей Каер (создание со звериной мордочкой, которое напоминает чем-то первобытного шамана в медвежьей шкуре), по задумке Дарьи, приносит идеи (их символизируют лампочки, расставленные у торговца в специальных кармашках) в обмен на время, проливает свет и дарит озарение людям.

"ИГРУШЕЧНАЯ" МАГИЯ.

Мастерица говорит, что не советует покупать многие свои изделия в подарок.

"У некоторых людей игрушки могут вызвать даже сильное отторжение, в то время как другие будут в восторге", — пояснила одесситка. С чем это связано, Светлана не берется утверждать, но однажды один психолог ей сказал, что "люди могут пугаться этих созданий по причине того, что в их душе неспокойно".

К тому же игрушки выглядят как мистические существа, именно поэтому у человека и может разыграться фантазия. Тем не менее, желающих обзавестись такими оберегами достаточно много. Когда мы впервые увидели изделия Светланы на ярмарке в Парке имени Горького, вокруг ее прилавка столпилось много людей.

Все хотели рассмотреть чудо-зверьков поближе. По словам Светланы, был случай, когда женщина, купившая ее оберег, стала лучше спать по ночам, а у другой ребенок не выпускает зверушку из рук, хотя она и предназначена скорее для взрослых.

Мастерица призналась: она счастлива, что нашла себя в этом деле, за что также благодарит и своего супруга Анатолия.

"Главное — это поддержка и понимание мужа. Его вера в меня, его терпение. Он с пониманием относится к моим тратам на материалы. Если бы не это все, у меня бы ничего не получилось", — говорит одесситка.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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