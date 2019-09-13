В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты – выше

Жители области в среднем стали получать на 900 гривен больше

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Зарплаты жителей Одессы и области потихоньку растут. По крайней мере, об этом говорят последние данные социально-экономического развития региона, опубликованные Главным управлением статистики в Одесской области.

Так, в июле 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го средняя номинальная заработная плата (вся начисленная сумма без учета налогов) одного работника выросла на 13,5%, а реальная – на 4,5%.

Меняется к лучшему и ситуация на рынке труда: вакансий стало больше. "Сегодня" выяснили, какие профессии сейчас наиболее востребованы в Одессе. По данным областного управления Госстата, уровень занятости населения стабильно растет.

А среднемесячная зарплата в январе – июле составила 8913 грн, в то время как в прошлом году за этот же период – 8011 грн. О том, что с начала текущего года ситуация на рынке труда в регионе заметно улучшилась, говорят и в областном центре занятости.

"За семь месяцев текущего года количество вакансий в базе данных Одесского областного центра занятости увеличилась почти на 2000. Количество лиц, трудоустроенных при содействии Государственной службы занятости, тоже выросло и составляет более 17 700 человек", – рассказали в пресс-службе ведомства.

НУЖНЫ УЧИТЕЛЯ И ВОДИТЕЛИ.

По данным центра занятости, среди наиболее востребованных специалистов сегодня – учитель общего среднего образования, медсестра и водитель.

"Также наблюдается спрос на профессии повара, бухгалтера, продавца продовольственных товаров, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования", – говорят в центре, отмечая, что эти специальности можно получить, обучаясь в Одесском центре профессионально-технического образования Госслужбы занятости.

За семь месяцев 2019-го там освоили новые специальности больше 5300 безработных.

"Также есть спрос и на простейшие профессии: работодателям требуются подсобные рабочие, уборщики служебных помещений, грузчики", – рассказывают в центре.

При этом средний размер зарплаты в вакансиях, заявленных работодателями в Госслужбу занятости, вырос почти на 700 грн и составляет теперь около 6500 грн.

Один из популярных интернет-сервисов по поиску работы в Украине ведет свою статистику средней зарплаты по стране и в отдельных городах не только по общим категориями, но и по конкретным должностям. Для расчета среднестатистических зарплат аналитики сайта берут в расчет все вакансии и резюме.

По их данным, средняя зарплата в Одессе составляет 11 000 грн. Специалисты высчитали такую сумму, обработав более 12 000 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца.

По подсчетам аналитиков ресурса, особой популярностью в Южной Пальмире пользуются должности руководителей среднего звена и административные должности. Сайт зафиксировал почти 5000 таких резюме от одесских соискателей за последние три месяца. На втором месте — секретариат и делопроизводство.

А на третьем находится категория сферы обслуживания. Менее популярными оказались профессии в сфере страхования и недвижимости: они возглавили последние позиции в рейтинге сервиса.

Новости "Сегодня" писали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июле 2019 года достигла 10 971 грн. При этом в стране сократились долги по зарплатам: на 1 августа сумма задолженности составляла 2,74 млрд грн.

Мы также сообщали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.

Ранее Владимир Гройсман, возглавлявший Кабмин, спрогнозировал среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

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