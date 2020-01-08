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В Одессе иногородний дебошир сломал полицейскому руку

8 января, 19:27

Коп получил перелом запястья, усмиряя буяна

/ Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину, который оказал сопротивление представителям при задержании.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел во время отработки вызова о нарушении общественного порядка в одном из жилых домов на улице Инглези: местные жители жаловались на мужчину, который шумел в их подъезде.

Полицейские выехали по адресу и обнаружили агрессивно настроенного дебошира, который дерзил и угрожал окружающим. На требование успокоиться буян неожиданно схватил одного из офицеров за руку и повалил на пол, и в результате коп получил перелом запястья.

Полицейскому оказали необходимую медицинскую помощь, а нарушителя доставили в отдел полиции. Действия 28-летнего нарушителя, который, как оказалось, приехал в Одессу из Черниговской области, квалифицировали как насилие по отношению к работнику полиции. Ему уже объявили о подозрении.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", ранее на трассе "Николаев – Одесса" полицейские за нарушение ПДД остановили авто, за рулем которого находился Вадим Олабин. Депутат вступил в перепалку с полицейскими и вытащил оружие. Видео инцидента в полиции опубликовали, а самому депутату вручили сообщение о подозрении.

Также мы сообщали, что в Яготине Киевской области мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника была введена спецоперация "Гром".

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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Одесса полиция дебошир нападение на копа

Источник: Сегодня

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