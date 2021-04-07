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Снимали с беспилотника воинскую часть: в Одессе задержали студентов из Индии (фото)

7 апреля, 03:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Иностранцы утверждают, что не знали о запрете на съемку

В Одессе двое студентов из Индии снимали с помощью беспилотника территорию воинскую части. Зависший над частью летательный аппарат обнаружили патрульные военного городка Одесского отряда морской охраны.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Специальная группа реагирования уже через несколько минут обнаружила мужчину и женщину с пультом управления БПЛА, у которых не было при себе документов.

Они сообщили, что являются гражданами Индии и учатся в медицинском вузе. Иностранцы утверждают, что просто увлекаются фотовидеосъемкой и якобы ничего не знали о режимных ограничениях в контролируемом пограничном районе.

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Сотрудники Госпогранслужбы и СБУ провели с задержанными фильтрационные мероприятия, а также объяснили необходимость соблюдения пограничного режима и порядок проведения аэрофотовидеосъемки.

Для установления дличностей и привлечения к ответственности студентов передали представителям Нацполиции, также о совершении правонарушения сообщили в Госавиаслужбу. В действиях иностранцев усматривают признаки правонарушения по ст. 111 КУоАП (нарушение правил безопасности полетов).

Напомним, оперативники украинской погранслужбы и контрразведки рассекретили в Волынской области агента белорусской спецслужбы, который пытался завербовать пограничника для переправки оружия.

Мы также сообщали, что 39-летнего жителя Волынской области обвинили в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и содействии ей в подрывной деятельности на территории Украины.

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Индия Одесса студенты шпионаж беспилотники
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