В Одессе иностранец с ножом набросился на прохожего
Пострадавшего госпитализировали с ранением живота
В Одессе пьяный иностранец посреди улицы напал на прохожего и ранил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел в Киевском районе города. Как выяснилось, пьяный иностранец поссорился с прохожим из-за того, что ему показалось, что тот смеялся над ним. Во время конфликта иностранец ударил прохожего ножом в живот и скрылся с места преступления.
Свидетели сразу позвонили в полицию и вызвали "скорую". Пострадавшего госпитализировали. На данный момент копы задержали 24-летнего подозреваемого. У него изъяли нож, а самого злоумышленника отправили в изолятор временного содержания.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - рассказал заместитель начальника Таировского отделения полиции Николай Древов.
Ранее мы писали о том, что группа иностранцев задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе.
Также сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 млн гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.
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