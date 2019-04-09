В Одессе иностранец с ножом набросился на прохожего

Пострадавшего госпитализировали с ранением живота

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе иностранец с ножом набросился на прохожего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c6c/e2e/5cac6ce2e917d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c6c/e2e/5cac6ce2e917d.jpg 2019-04-09T12:58:00+03:00 Одесса Пострадавшего госпитализировали с ранением живота

В Одессе пьяный иностранец посреди улицы напал на прохожего и ранил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в Киевском районе города. Как выяснилось, пьяный иностранец поссорился с прохожим из-за того, что ему показалось, что тот смеялся над ним. Во время конфликта иностранец ударил прохожего ножом в живот и скрылся с места преступления.

Свидетели сразу позвонили в полицию и вызвали "скорую". Пострадавшего госпитализировали. На данный момент копы задержали 24-летнего подозреваемого. У него изъяли нож, а самого злоумышленника отправили в изолятор временного содержания.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - рассказал заместитель начальника Таировского отделения полиции Николай Древов.

Ранее мы писали о том, что группа иностранцев задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе.

Также сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 млн гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.

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