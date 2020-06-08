В Одессе иностранец сбил четверых детей: фото с места ДТП

Под колеса автомобиля попали дети 12 и 13 лет, один попал в больницу

На перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной в Одессе случилось ДТП – под колеса "копейки" попали четверо детей. Водитель задержан, а одного ребенка забрали в больницу с травмами ног, сообщает полиция Одесской области.

Правоохранители говорят, что сегодня около 14:00 на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной 29-летний водитель ВАЗа, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу, наехал на четырех подростков 2008 и 2007 года рождения. В результате аварии один из несовершеннолетних был доставлен в больницу с травмами ноги. Другие дети отделались ушибами.

В свою очередь активист Демьян Ганул сообщил в Facebook, что гражданин Азербайджана сбил на автомобиле четырех детей, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.

"К месту событий начали "подтягиваться" этнические элементы и оказывать давление на полицию и свидетелей. Препятствовали следственным действиям и эвакуацией автомобиля. Но мы, как ответственные граждане, прибыли на место событий и обеспечили общественный порядок со всеми процедурами по закону. Не важно, какой ты этнической группы, закон один для всех", – написал он и показал фото.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня в Одесской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге Одесса – Киев, в которой погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.

Также мы писали, как в Одессе 12-летний парень устроил гонки с полицией. Доставать подростка копам пришлось из уже разбитой машины.

Видео: Х Одесса, Telegram

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