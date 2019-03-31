В Одессе ищут парня, который избивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев
В сети появилось видео сразу после аварии, на котором мужчина подходил к раненым бойцам и бил их
Видео: Киев Оперативный
Одесские полицейские разыскивают Максима Путилина, который вчера после ДТП в Суворовском районе несколько раз ударил пострадавших нацгвардейцев. Они были без сознания. Об этом сообщил местный активист Демьян Ганул.
"В сети появилось видео сразу после аварии, на котором мужчина подходил к раненым бойцам и бил их. Личность, которая это делала, установлена и подана в розыск. Этого негодяя должно найти наказание", — написал он.
Приметы разыскиваемого: на вид около 25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, может быть одет в синюю дутую жилетку. Проживает на улице Генерала Бочарова, 38. Может передвигаться на белом "Форд Транзите" с номерами ВЕ 5160 АК.
Если вам что-либо известно о местонахождении хулигана, обращайтесь по номеру: (048)-779-42-88.
Напомним, вчера на углу улицы Кишиневской и проспекта Добровольского произошло жуткое ДТП: водитель автомобиля Оpel с польскими номерами проехал на красный, столкнулся с авто и вылетел на тротуар. Там находились трое нацгвардейцев. Они были на службе. Один из них от удара погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Кроме того, пострадал водитель и пассажиры авто, среди которых — ребенок.
Позже стало известно имя погибшего нацгвардейца. Им оказался Виталий Флоря. Ему было всего 22 года.
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