В Одессе ищут парня, который избивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев

В сети появилось видео сразу после аварии, на котором мужчина подходил к раненым бойцам и бил их

В Одессе ищут парня, который избивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев Юлия Те 2019-03-31T14:24:00+03:00 Одесса В сети появилось видео сразу после аварии, на котором мужчина подходил к раненым бойцам и бил их

Видео: Киев Оперативный

Одесские полицейские разыскивают Максима Путилина, который вчера после ДТП в Суворовском районе несколько раз ударил пострадавших нацгвардейцев. Они были без сознания. Об этом сообщил местный активист Демьян Ганул.



"В сети появилось видео сразу после аварии, на котором мужчина подходил к раненым бойцам и бил их. Личность, которая это делала, установлена и подана в розыск. Этого негодяя должно найти наказание", — написал он.





Приметы разыскиваемого: на вид около 25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, может быть одет в синюю дутую жилетку. Проживает на улице Генерала Бочарова, 38. Может передвигаться на белом "Форд Транзите" с номерами ВЕ 5160 АК.

Если вам что-либо известно о местонахождении хулигана, обращайтесь по номеру: (048)-779-42-88.





Напомним, вчера на углу улицы Кишиневской и проспекта Добровольского произошло жуткое ДТП: водитель автомобиля Оpel с польскими номерами проехал на красный, столкнулся с авто и вылетел на тротуар. Там находились трое нацгвардейцев. Они были на службе. Один из них от удара погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.



Кроме того, пострадал водитель и пассажиры авто, среди которых — ребенок.



Позже стало известно имя погибшего нацгвардейца. Им оказался Виталий Флоря. Ему было всего 22 года.

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АВТОР: Юлия Те Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.