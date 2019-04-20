Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе искали взрывчатку в ТЦ, больнице и кинотеатре

Сегодня, 22:21

Информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14.

"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", – сообщили правоохранители.

По состоянию на 18:50 больницу и прилегающую к ней территорию проверили, взрывных устройств и веществ не обнаружено.

"Во время проверки были эвакуированы 364 пациента и 50 работников медучреждения. Больница работает в штатном режиме", - заявили в полиции.

Позже правоохранители получили сообщение о заминировании ТЦ и кинотеатра, расположенных на пр.Небесной сотни и вул.Варненской.

"Сообщение о минировании поступили на их электронные адреса. На месте события работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в полиции Одесской области сообщили о получении анонимного сообщения о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской. Из ТЦ были эвакуированы более 1000 человек, взрывчатых веществ в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях выявлено не было.

Напомним, что 18 апреля правоохранители проверили серию сообщений о минировании зданий в Одессе. Все они оказались ложными.

В тот же день поступило сообщение о минировании мэрии Днепра, после чего полиция и спасатели провели эвакуацию. Взрывных устройств также не было обнаружено.


Ранее СМИ написали, что 20 апреля столичная полиция получила анонимное сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, кинотеатр, больница, заминирование, минирование, тц

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе искали взрывчатку в ТЦ, больнице и кинотеатре". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за угрозы взрыва из двух торговых центров в Одессе эвакуировали более 1000 человек

Сегодня, 15:41

Торговые центры расположены на Екатерининской и Пантелеймоновской улицах

СМИ: В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

Сегодня, 15:36

В полицию позвонил неизвестный и заявил о бомбе на железнодорожном вокзале

В Днепре произошло массовое "минирование"

Вчера, 13:19

Взрывчатку искали на мостах, предприятиях, школах и торговых центрах города

В Одессе прошла серия "минирований": копы призвали граждан сохранять спокойствие

18 апреля, 13:40

Ни в одном из "заминированных" зданий взрывчатку не обнаружили

В Днепре "заминировали" мэрию

18 апреля, 11:23

Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников, остался только градоначальник

Родители школьника, который "заминировал" школу под Киевом, заплатят штраф

16 апреля, 13:03

Родители "минера" заплатят от 1700 до 5100 гривен

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Утяшева покинула Россию?

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Эксперты высказали свое мнение по поводу дебатов на стадионе

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

"ВСУ могли бы быстро закончить войну на Донбассе, "если бы не но"

В городе распродажа 3D ручек

Самые актуальные образы для городских модниц

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Сегодня, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Сегодня, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами