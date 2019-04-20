В Одессе искали взрывчатку в ТЦ, больнице и кинотеатре
Информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14
В Одессе правоохранители проверяют сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14.
"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", – сообщили правоохранители.
По состоянию на 18:50 больницу и прилегающую к ней территорию проверили, взрывных устройств и веществ не обнаружено.
"Во время проверки были эвакуированы 364 пациента и 50 работников медучреждения. Больница работает в штатном режиме", - заявили в полиции.
Позже правоохранители получили сообщение о заминировании ТЦ и кинотеатра, расположенных на пр.Небесной сотни и вул.Варненской.
"Сообщение о минировании поступили на их электронные адреса. На месте события работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, ранее в полиции Одесской области сообщили о получении анонимного сообщения о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской. Из ТЦ были эвакуированы более 1000 человек, взрывчатых веществ в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях выявлено не было.
Напомним, что 18 апреля правоохранители проверили серию сообщений о минировании зданий в Одессе. Все они оказались ложными.
В тот же день поступило сообщение о минировании мэрии Днепра, после чего полиция и спасатели провели эвакуацию. Взрывных устройств также не было обнаружено.
Ранее СМИ написали, что 20 апреля столичная полиция получила анонимное сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе искали взрывчатку в ТЦ, больнице и кинотеатре". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за угрозы взрыва из двух торговых центров в Одессе эвакуировали более 1000 человек
Торговые центры расположены на Екатерининской и Пантелеймоновской улицах
В Днепре произошло массовое "минирование"
Взрывчатку искали на мостах, предприятиях, школах и торговых центрах города
В Одессе прошла серия "минирований": копы призвали граждан сохранять спокойствие
Ни в одном из "заминированных" зданий взрывчатку не обнаружили
В Днепре "заминировали" мэрию
Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников, остался только градоначальник