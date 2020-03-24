В Одессе использовали все экспресс-тесты на коронавирус

В Одессе у врачей инфекционной больницы закончились экспресс-тесты на коронавирус, и медикам снова приходится отправлять материалы в столицу. При этом в город уже прибыли медикаменты, доставленные из Китая, но в больнице их пока не получили.
Об этом шла речь на заседании комиссии мэрии по соцполитике и труду, сообщает "Думская".
"Всего в городе было 55 тестов, при этом с 13 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали 59 человек. Все использованные тесты показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
Медики заявили, что анализы, взятые у пациентов инфекционной больницы, снова отправляют в столицу. Когда врачам передадут китайские тесты, в мэрии не знают.
Ранее мы сообщали, что 25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, маски и дезинфикаторы – гуманитарный медицинский груз из Китая, который Украина получила 23 марта, уже разошелся по регионам.
Тремя самолетами Национальной гвардии был доставлен во Львов, Харьков и Одессу.
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