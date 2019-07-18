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В Одессе из автомобиля Tesla украли свыше полумиллиона гривен

18 июля, 17:07

Злодей средь бела дня разбил окно иномарки и вынул оттуда сумку с деньгами


В Одессе неизвестный похитил 570 тысяч гривен из автомобиля Tesla. Об этом стало известно из видео, опубликованном на популярном видеохостинге пользователем Александром Гуровым 18 июля.

На видеозаписи, сделанной, по всей видимости, камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина подходит к элитной иномарке и сначала осматривается. Затем он зачем-то садится в припаркованный неподалеку автомобиль и примерно через минуту возвращается к Tesla.

После этого злоумышленник разбивает боковое стекло и, уже неся в руках что-то объемное и темное, бежит обратно в авто, которое моментально уезжает.

Когда "Сегодня" обратились за комментарием к полиции, в отделе коммуникации областного управления нам ответили: "Факт кражи внесли в Единый реестр досудебных расследований".

Напомним, в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.


Ранее в поселке Рогань Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли из него кассеты с деньгами. 


Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. 

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Тег Одесса, кража, украл, Tesla, Тесла

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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