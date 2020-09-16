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В Одессе из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

16 сентября, 11:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы устанавливают все обстоятельства смерти малыша

В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна на десятом этаже. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трагедия случилась в ЖК "Радужный" вечером 15 сентября. По предварительным данным, мать ребенка была на кухне, когда маленький мальчик забрался на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и вместе с ней вылетел наружу.

Сейчас полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагического происшествия.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"", – подытожили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже. Мальчик не выжил.

Также во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.

А в Харьковской области из окна выпал пятилетний ребенок. Мальчик попал в больницу, его состояние называют стабильным.

Кроме того, мы писали, что в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

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Одесса дети трагедия мальчик окно несчастный случай
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