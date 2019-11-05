В Одессе из штормового моря чудом спасли мужчину

Выпивший одессит полез в море самостоятельно, а выбраться без помощи уже не мог

В Одессе случайные прохожие спасли мужчину от смерти – выпивший одессит решил искупаться в штормовом мореизаплыл на глубину, а выбраться на берег самостоятельно уже не мог – его постоянно отбрасывало волнами. Очевидцы бросились экстремалу на помощь и, с помощью спасательного круга, вытащили его из воды.

Напомним, ранее водная стихия атаковала юг Франции. Затоплены департаменты Эро и Восточные Пиренеи. Дома залило по окна. Людей приходится спасать от наводнения на вертолетах – дороги стали непроезжими. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов – ливни продлятся как минимум еще сутки. Их будут сопровождать град и ветер до 100 км/ч. В общем о погодной опасности предупреждают еще девять южных департаментов Франции.

Также сообщалось о том, что Италию заливают смертоносные ливни. Там наводнения и оползни унесли жизни не менее двух человек. Неподалеку от Генуи погиб таксист – его машину смыло с дороги. Такая же трагедия произошла с водителем в Турине.

А еще раньше новости "Сегодня" сообщали, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда-дель-Рей.

По меньшей мере шесть человек умерли в Испании из-за сильных дождей.

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