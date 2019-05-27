В Одессе из СИЗО выпустили жестокого убийцу

"Отличилась" прокуратура

Фото: Pixabay

В Одессе из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве и сожжении жительницы курортного поселка Сергеевка Инны Бешляги

Преступление произошло летом 2018 года.

Об освобождении убийцы сообщили в общественной организации "Лучшие люди Одессы", члены которой в прошлом году принимали участие в поиске Бешляги.

"Около года назад наша организация "Лучшие люди Одессы" помогала в поиске женщины, которую зверски убил сосед. Сегодня стало известно от родственников погибшей, что обвиняемого в совершении убийства вчера отпустили из СИЗО, так как прокуратура, а именно прокурор – Граматик Александр Степанович – не подал ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемому", – заявили в организации.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил, что вчера подозреваемый в резонансном убийстве вышел из СИЗО.

"Сначала долго определяли подсудность, которая рассмотрела меру пресечения, потом коллегия собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел, то ли не рассмотрели в срок, или еще что-то, какое-то вразумительное объяснение я так и не видел", – отметил Форостяк.

В результате, как акцентирует советник, отпустили обоснованно подозреваемого в жестоком убийстве из корыстных побуждений и хладнокровной попытке избавиться от тела. При этом речь идет о резонансном деле, и "вполне реальной перспективе самосуда".

31 июля 2018 года возле курортного поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области было обнаружено обгоревшее тело. Как выяснилось, это была без вести пропавшая 50-летняя местная жительница Бешляга, об исчезновении которой сообщили в полицию родственники 27 июля. Поиском женщины на протяжении нескольких дней занималась полиция, сотрудники ГСЧС и волонтеры.

Тогда же задержали подозреваемого, который был должником потерпевшей. Сумма долга составляла порядка 14 тыс. грн за ущерб, причиненный в результате затопления им квартиры погибшей. Когда Бешляга пришла за долгом, мужчина ударил ее по голове, тело вывез за пределы населенного пункта и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

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