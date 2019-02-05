В Одессе из-за аварии трем районам города отключили водоснабжение
Рабочие более 12 часов не могут найти место прорыва
В Одессе из-за аварии на водопроводе без водоснабжения утром 5 февраля остались Киевский, Малиновский и Приморский районы города.
Как сообщает "Думская", проблемы могли возникнуть из-за рекламного щита, установленного на Люстдорфской дороге в зоне прохождения сетей водопровода.
По данным журналистов, компания "Инфоксводоканал" долгое время требовала демонтировать билборд, однако решение было принято только после вмешательства городских властей.
После демонтажа конструкции стало известно о прорыве водопровода, однако рабочие более 12 часов не могут добраться до места аварии – место работ постоянно наполняется водой, из-за кольцевой системы водопровода в городе.
Позже в компании "Инфокс" заявили о необходимости остановить насосные станции "Главная" и "Южная", что привело к отключению воды в Приморском, Киевском и Малиновском (кроме Ленпоселка) районах города.
Также сообщается, что ремонтники перекрыли дорогу, но так и не смогли найти место прорыва трубы.
"Сначала они вырыли яму возле того места, где стоял билборд, который водоснабжающая компания поспешила обвинить в случившемся: мол, он продавил трубу. Там прорыва не обнаружили, и поэтому пришлось рыть новый шурф уже на дороге, а потом еще один, и еще – все дальше от тротуара", – говорится в сообщении.
Ремонтники вырыли уже четыре ямы, последняя из которых находится в 10 метрах от основания рекламной конструкции.
Напомним, ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.
После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска. На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.
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