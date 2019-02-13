В Одессе из-за "минирования" суда эвакуировали сотни людей
Взрывотехники, кинологи и полицейские взрывчатки в суде так и не обнаружили
В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из здания суда были эвакуированы более 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.
Анонимный звонок о взрывчатке в Хозяйственном суде Одесской области, расположенном на проспекте Шевченко, поступил в 15:40 и на место происшествия оперативно были направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
"Завершена проверка здания суда и прилегающей территории. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было. Во время проверки из здания были эвакуированы более 300 сотрудников и посетителей суда", – сообщили в полиции.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, а также предпринимаются меры по розыску лжеминеров.
Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.
Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.
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