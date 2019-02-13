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В Одессе из-за "минирования" суда эвакуировали сотни людей

Сегодня, 20:00

Взрывотехники, кинологи и полицейские взрывчатки в суде так и не обнаружили

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Одессе из-за "минирования" суда эвакуировали сотни людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg Одесса Взрывотехники, кинологи и полицейские взрывчатки в суде так и не обнаружили

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из здания суда были эвакуированы более 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Анонимный звонок о взрывчатке в Хозяйственном суде Одесской области, расположенном на проспекте Шевченко, поступил в 15:40 и на место происшествия оперативно были направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

"Завершена проверка здания суда и прилегающей территории. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было. Во время проверки из здания были эвакуированы более 300 сотрудников и посетителей суда", – сообщили в полиции.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, а также предпринимаются меры по розыску лжеминеров.

Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.

Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.

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Тег Одесса, минирование, заминировали, взрывотехники

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