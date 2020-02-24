В Одессе из-за непогоды целый микрорайон остался без света и тепла

Обесточены не только многоквартирные дома, но и частный сектор

В Одессе жители микрорайона Шкодова гора остались без электричества и отопления из-за непогоды.

Об этом пишет "Думская".

Как сообщили местные жители, электричество и отопление пропали около 14:00 24 февраля. Обращения в разные службы не дали никаких результатов, сообщают жители микрорайона.

"Оставляли заявки на горячей линии мэра, звонили в облэнерго и Северный РЭС, но нигде не берут трубку, а ремонтная бригада, которая приезжала, постояла час и уехала. Ночью холодает, а отопления нет", – утверждают люди.

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В микрорайоне Шкодова гора живет около 1,5 тысячи человек. Обесточены не только многоквартирные дома, но и частный сектор.

Напомним, что непогода, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул.

Как сообщалось ранее, в Николаеве ветер валит столбы и деревья. В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старой железной дороги дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

На Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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