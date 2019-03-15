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В Одессе из-за пожара эвакуировали 80 человек

Сегодня, 14:15

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки

Фото: Pixabay
В Одессе из-за пожара эвакуировали 80 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg Одесса Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки

Так, на улице Генерала Петрова, 23 в Одессе, произошел пожар в пятиэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. Оказалось, что на первом этаже дома загорелись кабели в электрощитовой.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 80 человек из трех подъездов и приступили к тушению пожара. Обошлось без пострадавших.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Накануне в Харьковской области в частном жилом доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Жуткий пожар произошел вечером 14 марта в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань Дергачевского района. Когда на место прибыли спасатели, пламя почти полностью охватило дом площадью 100 квадратных метров: горела крыша и деревянные конструкции перекрытия здания.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили на кухне тело погибшей хозяйки дома, 1934 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, огонь, дым, задымление

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