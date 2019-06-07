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В Одессе из-за пожара эвакуировали мореходный колледж: видео

7 июня, 12:42

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В Одессе вспыхнул пожар на территории мореходного колледжа рыбной промышленности. Сообщение о возгорании по улице Мечникова спасатели получили в 8:30.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожарные установили, что возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже учебного корпуса.

Из задымленного здания эвакуировали всех курсантов и персонал, а пожарные ликвидировали возгорание. Обошлось без погибших и пострадавших. Причина пожара устанавливается.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали, открытого огня нет, проводится охлаждение технологической установки. Жертв и пострадавших нет.  

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым. 


Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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Тег Одесса, пожар, эвакуация, колледж

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