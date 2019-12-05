В Одессе из-за пожара в колледже перекроют движение

Фото: pushkinska.net

В четверг, 5 декабря, вокруг места пожара в колледже Одессы перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 7:00. На месте происшествия будут проводить следственные действия и ликвидация последствий пожара. На участке улицы Пушкинской и Троицкой будет перекрыто движение транспорта, а именно:

Троицкая – Пушкинская

Троицкая – Осипова

По периметру места происшествия на перекрестках будут работать регулировщики.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

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В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

По состоянию на 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 29 человек.Кроме того,ГСЧС сообщает о 15 пропавших без вести, с которыми нет связи у родственников и близких.

Пожар был ликвидирован в 19:30. На данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Кроме того, четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе.

В ГСЧС назвали предварительную причину пожара в Одессе. Пожар в Одессе начался в закрытом кабинете на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.Таковы предварительные данные.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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