Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

В Одессе из-за пожара в колледже перекроют движение

5 декабря, 03:39

На месте происшествия проведут следственные действия

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

В четверг, 5 декабря, вокруг места пожара в колледже Одессы перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 7:00. На месте происшествия будут проводить следственные действия и ликвидация последствий пожара. На участке улицы Пушкинской и Троицкой будет перекрыто движение транспорта, а именно:

  • Троицкая – Пушкинская
  • Троицкая – Осипова

По периметру места происшествия на перекрестках будут работать регулировщики.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

Реклама

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

По состоянию на 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 29 человек.Кроме того,ГСЧС сообщает о 15 пропавших без вести, с которыми нет связи у родственников и близких.

Пожар был ликвидирован в 19:30. На данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Кроме того, четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе.

В ГСЧС назвали предварительную причину пожара в Одессе. Пожар в Одессе начался в закрытом кабинете на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.Таковы предварительные данные.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Одесса движение колледж пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...